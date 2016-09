13th Street 15:20 bis 16:10 Krimiserie Law & Order Ein kurzer, grauenvoller Moment USA 2000 Stereo 16:9 Merken Bei einem Feuer kommt der geistig behinderte Sohn von Megan Parnell (Megan Follows) ums Leben. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Briscoe (Jerry Orbach) und Green (Jesse L. Martin) verdächtigen zunächst den Vater des Jungen, der sich von seiner Frau getrennt hat. Doch Colin Parnell (John Costelloe) hat zur Tatzeit ein Alibi. Dafür können an Megans Nachthemd Spuren des Mittels festgestellt werden, mit dem der Brand gelegt wurde. McCoy (Sam Waterston) und seine neue Kollegin, Staatsanwältin Nora Lewin (Dianne Wiest), erheben Mordanklage gegen die Mutter des toten Jungen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Det. Ed Green) Angie Harmon (Stellv. Bezirksstaatsanwältin Abbie Carmichael) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Dianne Wiest (Staatsanwältin Nora Lewin) Megan Follows (Megan Parnell) John Costelloe (Collin Parnell) Originaltitel: Law & Order Regie: Constantine Makris Drehbuch: Matt Witten Kamera: John Beymer Musik: Mike Post