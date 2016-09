13th Street 11:25 bis 12:10 Krimiserie Criminal Minds Mister Scratch USA 2015 Stereo 16:9 Merken Drei in unterschiedlichen Fällen des Mordes Verdächtigte behaupten, jeweils von einem Schattenmonster mit Klauen angegriffen worden zu sein, das sie auch für die Morde verantwortlich machen. Agent Garcia (Kirsten Vangsness) sucht nach Gemeinsamkeiten zwischen den drei Mordverdächtigen. Sie entdeckt, dass alle drei Mitte der 80er-Jahre adoptiert worden sind und zuvor in dem gleichen Heim gelebt haben. Aus dieser Zeit teilen sie ein schreckliches Geheimnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Shemar Moore (Derek Morgan) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Joe Mantegna (David Rossi) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Matthew Gray Gubler Drehbuch: Breen Frazier Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16