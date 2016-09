13th Street 09:45 bis 10:35 Krimiserie Criminal Minds Drei Länder, drei Jahre USA 2015 Stereo 16:9 Merken Die Entführung der vierköpfigen Familie Sullivan auf der Insel Barbados ruft die BAU-Ermittler auf den Plan. Das Team wurde von Jack Garrett (Gary Sinise), Unit Chief einer Spezialeinheit des FBI, um Hilfe gebeten und findet heraus, dass es in der Vergangenheit ähnliche Entführungsfälle auf Aruba und in Florida gab. Da die Familien in den anderen Fällen bereits zwölf Stunden nach ihrem Verschwinden tot waren, beginnt für das BAU-Team und das FBI ein Rennen gegen die Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Shemar Moore (Derek Morgan) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Joe Mantegna (David Rossi) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Glenn Kershaw Drehbuch: Jeff Davis, Erica Messer Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16