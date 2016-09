13th Street 07:25 bis 08:15 Krimiserie Navy CIS Mit äußerster Härte USA 2012 Stereo 16:9 Merken Nach seinem Herzinfarkt liegt Ducky (David McCallum) im Krankenhaus und muss Jimmy (Brian Dietzen) alleine nach D.C. fliegen lassen. Dort wurden Abby (Pauley Perrette), Gibbs (Mark Harmon) und Vance (Rocky Carroll) am Ende der neunten Staffel von einem Bombenanschlag im NCIS Hauptquartier überrascht. Der mutmaßliche Täter, ein Terrorist namens Harper Dearing (Richard Schiff), befindet sich nun auf der Flucht. Da keine der kooperierenden Behörden sich an der Fahndung beteiligt, beschließt Gibbs, den Täter auf eigene Faust zu stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Gary Glasberg Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:30 bis 08:30

Seit 269 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 149 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 149 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 149 Min.