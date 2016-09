BonGusto 01:55 bis 02:20 Magazin Catherine's Familien-Küche Gerichte zum Einfrieren IRL 2013 Merken Georgina, eine gute Freundin von Catherine, ist kürzlich Mutter geworden. Zudem führt sie noch einen gut laufenden Reiterhof. Cathrine erinnert sich sehr gut an die Zeit als frischgebackene Mutter und wie willkommen fertig vorbereitete Mahlzeiten ihr damals waren. Also beschließt Catherine, ihre Freundin mit ein paar Gerichten für den Froster zu überraschen. Darunter fallen: ein rotes Hähnchen-Curry, Rote Paprika, Linsen und Kokosmilch-Suppe. Des Weiteren ein exotisches Dessert: Crumble mit Pfirsich, Erdbeeren und Basilikum. Und für alle Fälle backt Catherine noch ein Chili-Maisbrot, das zum Lunch schnell aufgebacken werden kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Catherine?s Family Kitchen