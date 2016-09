Animal Planet 03:55 bis 04:20 Dokusoap Swamp Brothers - Zwei Brüder aus'm Sumpf USA 2011-2012 Merken Der "große Kubaner" macht als Zuchtbulle einen ausgezeichneten Job. Robbie und Stephen verleihen das Tier regelmäßig an benachbarte Züchter und teilen sich die Reptilien-Babys anschließend mit den Besitzern der Weibchen. Nach einem Jahr Aufzucht werden die Jung-Krokodile dann für 3000 Dollar pro Stück verkauft. Doch das alleine reicht nicht, um die laufenden Kosten für Futter und Gehege zu decken. Ex-Barkeeper Stephen aus New York hat jedoch schon eine neue Geschäftsidee in petto, um das Reptilien-Business der Brüder wieder in Schwung zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Swamp Brothers