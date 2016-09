Animal Planet 00:05 bis 00:50 Dokumentation Der Feind in meinem Körper Babyalarm USA 2013 Merken Laut Gesundheitsamt sind wahrscheinlich mehr als 60 Millionen Menschen in den USA mit dem Erreger Toxoplasma gondii infiziert. Bei den meisten treten keine Symptome auf, da das Immunsystem den Parasiten in Schach hält. Tritt die Infektion jedoch während der Schwangerschaft auf, kann dies schwerwiegende Folgen für die Entwicklung des Ungeborenen haben. Der kleine Jack hat sich im Mutterleib über die Nabelschnur angesteckt. Die Einzeller haben seine Netzhäute und sein Gehirn befallen. Nun kämpfen die Ärzte in der Kinderklinik verzweifelt um Jacks Augenlicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jessica Styles (Ashley) Originaltitel: Monsters Inside Me