Animal Planet 19:30 bis 20:15 Dokumentation Die Aquarium-Profis USA 2014 Merken Schauspieler Mario Lopez ist von der Idee hellauf begeistert: Wayde King und Brett Raymer bauen für eine Kinder- und Jugendeinrichtung, die der TV-Star als Pate betreut, ein Aquarium der besonderen Art. Die Profi-Handwerker kombinieren einen Fisch-Tank mit einer Spielkonsole. Infotafeln an der Seite geben Auskunft über die Bewohner des 680-Liter-Beckens, und die Fitness kommt ebenfalls nicht zu kurz: Wenn die Kids nebenan auf einem Fahrrad in die Pedale steigen, werden die Fische über einen Belüfter mit Sauerstoff versorgt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tanked Regie: Brooke Drogmund