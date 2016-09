National Geographic People 03:50 bis 04:15 Dokumentation National Geographic Fotos Bestäubung USA 2009 2016-10-20 22:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Die kindliche Geschichte von den Blumen und den Bienen ist im Grunde die Beschreibung eines komplizierten Fortpflanzungsprozesses. Denn auch die meisten Pflanzen setzen sich geschlechtlich fort, und Tiere wie beispielsweise Bienen helfen ihnen dabei. Im Auftrag des "National Geographic Magazine" versucht der Biologe und Fotograf Mark Moffett diesen Prozess möglichst anschaulich festzuhalten. Dabei rückt er die Tiere, die für die Übertragung des in den Pollen enthaltenen Erbmaterials sorgen, in den Mittelpunkt. "National Geographic Fotos" begleitet Mark Moffett auf seiner Exkursion. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nat Geo's Most Amazing Photos