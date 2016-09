National Geographic People 01:35 bis 02:15 Dokusoap Londons Mega-Praxis GB 2015 2016-09-30 15:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Verschiedene Formen der Abhängigkeit halten die Ärzte in dieser Folge auf Trab. Dr. Heather Watson bekommt Besuch von einer alten Patientin: Angela kämpft schon seit langem gegen Alkoholprobleme und Depressionen. Nun wurde sie bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung auch noch schwer verletzt. Assistentin Karen Henderson wiederum versucht, Brian vom Rauchen abzubringen. Eine ziemliche Herausforderung, hat er doch bereits 1954 damit angefangen! Dr. Laird hingegen hat es mal wieder mit dem arbeitslosen Kiffer William zu tun. Der hat es noch immer nicht geschafft, sich endlich einen Job zu besorgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Practice