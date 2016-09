National Geographic People 20:15 bis 21:00 Dokusoap Londons Mega-Praxis GB 2015 2016-09-28 00:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Unterschiedliche Formen von Verdauungsbeschwerden beschäftigen die Ärzte in dieser Episode. Dr. Chris Pearce Patientin Leslie etwa hat seit vielen Jahren Magenprobleme. Auch wenn die Tests nicht eindeutig sind, geht Dr. Pearce davon aus, dass Leslies Vorliebe für Chicken Nuggets - sie isst immerhin 30 Stück pro Mahlzeit - ganz wesentlich damit zu tun hat. Dr. Sian Morris' Patientin Lucy hingegen macht sich Sorgen, dass der Grund für ihre Bauschmerzen entweder ein Reizdarmsyndrom oder sogar Eierstockkrebs sein könnte. Dr. Morris hält jedoch eine weniger gefährliche Ursache für wahrscheinlicher: Brokkoli. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Practice

