Auf den Spuren von Crocodile Dundee Einsatz auf Borneo AUS 2011

Matt Wright reist 4.000 Kilometer Richtung Nordwesten, um auf der Insel Borneo bei der Lösung eines kniffligen Problems behilflich zu sein: Auf einer Palmöl-Plantage treibt ein dreieinhalb Meter langes Krokodil sein Unwesen und versetzt die Arbeiter regelmäßig in Angst und Schrecken. Es gibt nur eine Lösung, die für Mensch und Tier gleichermaßen verträglich ist - die Riesenechse muss eingefangen und in einer abgelegenen Gegend ausgesetzt werden, wo sie künftig ungestört leben kann. Nach der aufregenden Krokodiljagd warten weitere Aufträge auf Matt. Der erfahrene Wildhüter organisiert den "Umzug" einer der größten Giftschlangen der Welt, einer Königskobra, und unterstützt eine Gruppe von Umweltschützern, die eine Elefantenherde in ein neues Revier umsiedeln will.

Originaltitel: Outback Wrangler