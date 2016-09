National Geographic People 09:25 bis 10:10 Dokusoap Dr. Ks tierische Notaufnahme Harry und Sally im Goldfischglas USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Die beiden Goldfische Harry und Sally haben Probleme mit dem Schwimmen - ein kniffliger Fall für Dr. K. Der Ara Kaylee wiederum hat sich am Fuß eine ernsthafte Bisswunde von einem größeren Vogel eingefangen. Derweil wird Hase Noel mit jeder Menge Flüssigkeit im Bauchraum eingeliefert. Um der Sache auf den Grund zu gehen, muss Dr. K. ihn operieren - und macht eine schockierende Entdeckung. Außerdem behandelt sie noch eine winzige Gelbbauch-Schmuckschildkröte mit Verdacht auf Lungenentzündung, während Dr. Thielen sich um ein Frettchen mit einem großen Tumor am Schwanz kümmert. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Dr. K's Exotic Animal ER

