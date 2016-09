TNT Comedy 21:55 bis 22:20 Comedyserie Man Seeking Woman Zepter USA 2015 16:9 Merken Josh hat genug von seinen vergeblichen Versuchen, eine neue Freundin zu finden, und will Maggie zurückgewinnen. Als er damit wenig Erfolg hat, versucht er mit großem Eifer, sich zu verändern, damit Maggie ihn wieder attraktiv findet. Doch das hat nicht nur negative Auswirkungen auf ihn selbst, sondern auch auf alle Menschen in seinem Umfeld. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jay Baruchel (Josh Greenberg) Eric Andre (Mike) Britt Lower (Liz) Maya Erskine (Maggie) Miles Fisher (Graham) Maya Eshet (Unkluk'tu) Robin Duke (Patti) Originaltitel: Man Seeking Woman Regie: Jonathan Krisel Drehbuch: Ian Maxtone-Graham