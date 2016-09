TNT Comedy 19:50 bis 20:15 Comedyserie 2 Broke Girls Johnny und Cash USA 2011 16:9 Merken Max beschließt, Johnny zu vergessen, da er seine Freundin bestimmt nie ihretwegen verlassen wird. Kompliziert wird es für die sonst so coole Kellnerin jedoch, als Johnny plötzlich auftaucht und sie küsst. Zu allem Übel haben Max und Caroline zugesagt, am nächsten Tag Cupcakes für die Eröffnung einer Galerie zu liefern, bei der auch Johnny und seine Freundin Cashandra anwesend sein werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Nick Zano (Johnny) Marsha Thomason (Cashandra) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Ted Wass Drehbuch: Morgan Murphy Kamera: Christian La Fountaine Altersempfehlung: ab 6