TNT Comedy 13:50 bis 14:15 Comedyserie The Detour Frohe Weihnachten USA 2016 16:9 Nate muss einen Umweg fahren, um nach Salvation in Florida zu gelangen, wo man jeden Tag im Jahr Weihnachten feiert - bis auf jenen Tag, an dem tatsächlich Weihnachten ist. Die Stimmung, die sowieso nicht die beste ist, droht vollends zu kippen, als Robin und die Kinder entdecken, dass sie von Nate die ganze Zeit angelogen worden sind. Schauspieler: Jason Jones (Nate) Natalie Zea (Robin) Ashley Gerasimovich (Delilah) Liam Carroll (Jared) Daniella Pineda (Vanessa) Mary Grill (Federal Agent) John Ducey (Thom Hinklejr) Originaltitel: The Detour Regie: Joe Kessler Drehbuch: Chad Carter Kamera: Joe Kessler