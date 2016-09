TNT Comedy 07:45 bis 08:10 Comedyserie Hot in Cleveland Voodoo-Bob USA 2015 16:9 Merken Bob ist vorübergehend in Kanada und schickt Joy eine schreckliche Puppe, die ihm ähnelt und ihr Gesellschaft leisten soll. Als dem Detektiv plötzlich schreckliche Dinge zustoßen, glauben die Freundinnen, dass die Puppe Voodoo-Kräfte besitzt. Victoria erfährt, dass ihre Rolle aus der neuen HBO-Serie herausgeschrieben wurde und bewirbt sich aus diesem Grund bei einem Theater in der Stadt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Garry Marshall (Ari) William Baldwin (Dane) Ray Abruzzo (Phil) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Jessica Wood Musik: Ron Wasserman

