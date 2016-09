FOX 03:45 bis 04:30 Actionserie Strike Back Mann ohne Vergangenheit GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Scott, Stonebridge und der Rest des Teams haben einen schweren Angriff von Miguel Gomez überlebt. Doch die gesuchte Zielperson Leo Kamali konnte nach Bogota flüchten. Um herauszufinden, wo er sich dort versteckt hält, entführen sie Gomez Bruder Raoul. Die Begegnung mit einer Gruppe von Attentätern in Beirut führt Dalton zu Sebastian Gray, einem ehemaligen MI6-Agenten, der in al-Zuharis Pläne eingeweiht ist. In Kolumbien versuchen Scott und Stonebridge unterdessen weiterhin, Kamali zu fassen. Doch dann kommen Dalton und ihr neuer Boss Philip Locke in Bogota an - mit überraschenden Neuigkeiten über Kamali. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip Winchester (Sgt. Michael Stonebridge) Sullivan Stapleton (Sgt. Damien Scott) Rhona Mitra (Maj. Rachel Dalton) Rhashan Stone (Major Oliver Sinclair) Michelle Lukes (Sgt. Julia Richmond) Liam Garrigan (Sgt. Liam Baxter) Charles Dance (Conrad Knox) Originaltitel: Strike Back Regie: Bill Eagles Drehbuch: Tony Saint Kamera: Jean-Philippe Gossart, Mike Spragg Musik: Scott Shields