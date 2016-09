FOX 22:30 bis 23:15 Actionserie Strike Back Kamali GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Urlaub von Stonebridge und Scott findet ein jähes Ende, als sie eine schockierende Nachricht erreicht: Ein Kollege wurde in Beirut ermordet. In Verdacht gerät Leo Kamali, Finanzier einer Terrorzelle, die von dem schwer fassbaren al-Zuhari geführt wird. Die Suche nach Kamali führt die Agenten nach Kolumbien. Dort will sich der Gejagte mit dem Drogenboss Miguel Gomez und anderen Kartellmitgliedern treffen. Begleitet werden Stonebridge und Scott von Richmond und DEA-Agentin Kim Martinez. Die Operation gestaltet sich kompliziert, als eine Agentin, die Scott von früher kennt, mit einer falschen Identität an al-Zuharis Seite auftaucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip Winchester (Sgt. Michael Stonebridge) Sullivan Stapleton (Sgt. Damien Scott) Rhona Mitra (Maj. Rachel Dalton) Robson Green (Lt. Col. Philip Locke) Michelle Lukes (Sgt. Julia Richmond) Milauna Jackson (Kim Martinez) Lyne Renee (Rebecca) Originaltitel: Strike Back Regie: Michael J. Bassett Drehbuch: James Dormer Kamera: Mike Spragg Musik: Scott Shields

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 295 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 80 Min. Safe House

Actionfilm

ZDF 00:50 bis 02:35

Seit 65 Min. Der bewegte Mann

Komödie

Das Erste 00:55 bis 02:28

Seit 60 Min.