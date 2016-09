FOX 21:00 bis 21:45 Fantasyserie Sleepy Hollow Das Weiße im Auge USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Neun Monate sind vergangen, seit sich die Wege von Ichabod Crane und seiner Verbündeten Abbie Mills das letzten Mal gekreuzt haben: Abbie arbeitet mittlerweile beim FBI, während Ichabod gereist ist, um seinen Platz in der Welt zu finden. Dabei stieß er auf eine mysteriöse, antike Steintafel, die Hinweise über den Kampf der Zeugen der Apokalypse gegen das Böse enthält und vor einer dämonischen Bedrohung warnt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Mison (Ichabod Crane) Nicole Beharie (Abbie Mills) Lyndie Greenwood (Jenny Mills) Nikki Reed (Betsy Ross) Shannyn Sossamon (Pandora) C. Thomas Howell (Special Agent Mick Granger) James Chen (Lorenzo Chang) Originaltitel: Sleepy Hollow Regie: Peter Weller Drehbuch: Albert Kim Kamera: Jan Richter-Friis Musik: Robert Lydecker, Brian Tyler

