FOX 13:55 bis 14:50 Actionserie Undercover Der Maulwurf BUL 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Jaro plant mit den Türken ins Geschäft zu kommen. Sie wollen Amphetamine im großen Stil bei ihm kaufen. Die erste Übergabe wird akribisch vorbereitet. Niemand weiß, wo der Treffpunkt sein wird. Doch Martin verschafft sich Zugang zu Jaros "rotem Buch", in dem er alle Aktivitäten festhält und berichtet Popov von dem bevorstehenden Deal. Der weiht seinen Chef ein. Doch bevor es zur Übergabe kommt, bricht Ivo die Aktion ab. Er trifft sich spontan an einem anderen Ort mit den Türken und die versammelte Polizei "schaut in die Röhre". Martin ist jetzt klar, dass Ivo einen Maulwurf bei der Polizeit hat und umgekehrt Ivo und Jaro ist klar, dass bei ihnen im Team ebenfalls ein Maulwurf ist. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ivaylo Zahariev (Martin Hristov) Vladimir Penev (Emil Popov) Mihail Bilalov (Petyr Tudjarov) Zahary Baharov (Ivo) Deyan Donkov (Vasil Nikolov) Kiril Efremov (Tisho) Stanislav Ianevski (Angel Yakimov - Geleto) Originaltitel: Pod Prikritie Regie: Dimitar Gochev Drehbuch: Georgi Ivanov, Teodora Markova

