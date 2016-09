FOX 07:50 bis 08:35 Krimiserie Navy CIS Der falsche Zeuge USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Jack Kale wird vom FBI in ein Schutzprogramm aufgenommen. Der ehemalige Marine Sergeant soll als Hauptbelastungszeuge in einem Mordprozess gegen den Gangsterboss Rick Azari aussagen. Doch Jack Kale schweigt beharrlich, um einige Kameraden zu schützen, die sich Drogen bei einem von Azaris Dealern besorgten. Kurz vor dem Beginn des Prozesses treffen Kale und Azari unvermutet aufeinander. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) Cote De Pablo (Ziva David) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Rocky Carroll (Director Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Dennis Smith Drehbuch: Linda Burstyn, Dan E. Fesman, David J. North Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk

