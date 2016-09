kabel eins 02:20 bis 03:40 Fantasyfilm Underworld: Aufstand der Lykaner USA, NZ 2009 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Lucian wurde als erster Lykaner von einer Werwölfin geboren. Er ist in der Lage, aus freiem Willen die Gestalt eines Werwolfs anzunehmen. Viktor, einer der drei Ältesten unter den Vampiren, lässt Lucian in seinem Konvent aufwachsen und erschafft mit diesem das Volk der Lykaner als Sklaven. Bald scheint die Zeit reif für einen Aufstand In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Sheen (Lucian) Bill Nighy (Viktor) Rhona Mitra (Sonja) Steven Mackintosh (Tannis) Kevin Grevioux (Raze) David Aston (Coloman) Elizabeth Hawthorne (Orsova) Originaltitel: Underworld: Rise of the Lycans Regie: Patrick Tatopoulos Drehbuch: Danny McBride, Dirk Blackman, Howard McCain, Len Wiseman, Robert Orr Kamera: Ross Emery Musik: Paul Haslinger Altersempfehlung: ab 16