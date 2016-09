Sport1+ 10:00 bis 11:45 Fußball Fußball - Regionalliga FC Bayern München II - SpVgg Unterhaching, Regionalliga Bayern, 7. Spi Merken Im Stadion an der Grünwalder Straße empfängt die zweite Mannschaft des FC Bayern München heute die SpVgg Unterhaching zum Topspiel der Regionalliga Bayern. Die Hachinger sind mit sieben Siegen in den ersten sieben Spielen furios in die neue Saison gestartet und melden damit klare Aufstiegsambitionen an. Maßgeblich beteiligt am Traumstart ist Neuzugang Stephan Hain, der in den ersten sieben Spielen bereits acht Mal einnetzen konnte. Auch die Bayern haben einen guten Auftakt in die neue Saison erwischt und wollen im direkten Duell Boden auf die Gäste gut machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie