Sport1+ 05:15 bis 07:00 Fußball Fußball Live - Serie A Sassuolo Calcio - CFC Genua, 4. Spieltag Merken Die Serie A auf SPORT1+: Der Pay-TV-Sender hat ausgewählte Partien der italienischen Spitzenliga im Live-Programm. Amtierender Meister ist Juventus Turin. Die "Alte Dame" ist mit 32 Titelgewinnen Rekordmeister. Weitere bekannte Teams sind Inter und AC Mailand, AS und Lazio Rom, der SSC Neapel sowie der AC Florenz. Am vierten Spieltag stehen sich Sassuolo Calcio und CFC Genua gegenüber. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie