Verhandlungsspezialist Terry Thorne (Russell Crowe) soll den von Rebellen entführten Ingenieur Peter Bowmann (David Morse) befreien. Als dessen Auftraggeber jedoch kein Lösegeld zahlen will, drohen die Gespräche mit den Geiselnehmern zu scheitern. Doch Terry gibt nicht auf: Er will Peters Frau Alice (Meg Ryan) nicht im Stich lassen, zu der er sich mittlerweile hingezogen fühlt... Packender Entführungsthriller von Taylor Hackford (Ray, Ein Offizier und Gentleman) mit Oscar Preisträger Russell Crowe (Gladiator) und Hollywood Sweetheart Meg Ryan (Harry und Sally). Mit dabei: David "Horatio Caine" Caruso (CSI Miami)! In Google-Kalender eintragen