France 3 20:55 bis 23:00 Sonstiges Le majordome USA 2013 Stereo 16:9 Le récit bouleversant d'un serviteur noir, de l'esclavage à la Maison-Blanche 1926. Le Sud des Etats-Unis... Cecil Gaines travaille avec ses parents dans une plantation de coton. Alors que tout le monde est aux champs, Thomas Westfall, le fils du propriétaire, prend à partie la mère du jeune garçon et la viole. Le père de Cecil tente de protester et se fait tuer sous les yeux de Cecil. La mère de Thomas, Annabeth Westfall, prend le jeune garçon en pitié et le soustrait au dur labeur de récolte pour lui inculquer tout ce qu'il faut savoir pour devenir serviteur de maison. Elle lui apprend les bonnes manières et à lire. Mais Thomas reste ingérable et Cecil finit par s'enfuir. C'est en travaillant dans un hôtel à Washington que la chance lui sourit enfin. Il fait la connaissance de Gloria, qu'il épouse et lui donne deux beaux enfants. Il est repéré par le responsable du personnel de la Maison-Blanche, qui lui propose le poste très convoité de majordome. Cecil vit confortablement, mais son implication professionnelle finit par créer des tensions au sein de son couple mais aussi avec un de ses fils, aux idées révolutionnaires. Durant sa vie, Cecil Gaines sera au service de sept présidents américains et côtoiera leur quotidien fait d'assassinats, de scandales et de guerres... Schauspieler: Forest Whitaker (Cecil Gaines) Oprah Winfrey (Gloria Gaines) James Marsden (John F. Kennedy) Mariah Carey (Hattie Pearl) Vanessa Redgrave (Annabeth Westfall) Terrence Howard (Howard) Jane Fonda (Nancy Reagan) Originaltitel: The Butler Regie: Lee Daniels Drehbuch: Danny Strong, Wil Haygood Musik: Rodrigo Leao Altersempfehlung: ab 12