TF1 01:10 bis 02:05 Sonstiges Les experts Dans l'obscurité CDN, USA 2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Russell et Finn se rendent dans une maison pour enquêter sur la disparition d'un enfant de 5 ans, Harper, et de sa nounou, Shelby. Les enquêteurs trouvent des traces de sang dans la chambre de l'enfant, remarquent la disparition de divers objets et commencent à interroger le père quand, soudain, le courant est coupé. Il s'agit d'une panne générale qui touche toute la ville. Privés de leurs instruments les plus perfectionnés, les experts doivent continuer à mener l'enquête avec les moyens du bord. Sara et Nick suivent des traces de sang laissées dans le jardin pendant que Greg et Morgan, retournés au laboratoire, procèdent à diverses analyses... Schauspieler: Ted Danson (DB Russell) Elisabeth Shue (Julie Finlay) George Eads (Nick Stokes) Jorja Fox (Sara Sidle) Eric Szmanda (Greg Sanders) Elisabeth Harnois (Morgan Brody) Robert David Hall (Al Robbins) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Jeffrey Hunt Drehbuch: Gavin Harris Musik: John M. Keane