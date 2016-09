TF1 23:25 bis 00:20 Sonstiges Les experts Secret défense CDN, USA 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken L'équipe des experts est appelée sur les lieux d'un accident, où un véhicule est signalé en flammes. Ils réussissent rapidement à identifier le conducteur décédé : il s'agit du journaliste britannique John Merchiston. L'autopsie révèle qu'il était drogué et fortement alcoolisé au moment du drame. Grâce à l'analyse des images des caméras de surveillance, Morgan et Sean Yeager découvrent que la victime a eu un échange avec une femme peu avant son accident. Puis l'avocat de John, Jill McDermott, leur apprend que son client travaillait ces derniers temps sur un certain "Projet Jericho", une opération de collecte de renseignements sur le territoire américain menée par le général Lansdale... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ted Danson (DB Russell) Elisabeth Harnois (Morgan Brody) Matthew Davis (Sean Yeager) Elisabeth Shue (Julie "Finn" Finlay) George Eads (Nick Stokes) James Callis (John Merchiston) John de Lancie (le général Lansdale) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Eagle Egilsson Drehbuch: Christopher Barbour Musik: John M. Keane