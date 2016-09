TF1 22:40 bis 23:25 Sonstiges Les experts : Cyber L'avion fantôme USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Un pirate informatique a réussi à prendre le contrôle du système de communication du trafic aérien. L'équipe Cyber met tout en oeuvre pour découvrir qui est à l'origine de ce désastre. Mais les premiers éléments montrent que derrière cette enquête se profile une menace de bien plus grande envergure. Un avion s'est véritabkement volatilisé dans les airs. C'est ainsi que Ryan se retrouve face au premier cas de cyber-hijacking au monde. Toute l'équipe se mobilise pour tenter de résoudre cette affaire au plus vite... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Arquette (Avery Ryan) James Van Der Beek (Elijah Mundo) Shad Moss (Brody Nelson) Charley Koontz (Daniel Krumitz) Hayley Kiyoko (Raven Ramirez) Emmitt Smith (Emmitt Smith) Sean Blakemore (Silver) Originaltitel: CSI: Cyber Regie: Skipp Sudduth Drehbuch: Thomas Hoppe Musik: Ben Decter