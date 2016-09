TF1 15:20 bis 16:45 Sonstiges Joséphine, ange gardien La comédie du bonheur F, B, CH 2001 Stereo 16:9 Merken A première vue, la belle Sandra a tout pour être heureuse. Ne s'apprête-t-elle pas à épouser l'homme de sa vie, Yves - Seulement voilà, en pleine cérémonie, elle choisit de prendre la fuite, à la surprise générale. Intriguée, l'ange Joséphine entre en scène. Qu'est-ce qui a pu pousser la jeune femme à gâcher ainsi un bonheur qui semblait frapper à sa porte - L'ange gardien se fait embaucher dans le salon de coiffure où travaille Sandra et entreprend d'interroger ses collègues. Elle s'arrange également pour rencontrer ses amies et ses proches parents. Petit à petit, elle comprend que le véritable problème de Sandra est enfoui dans son inconscient... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mimie Mathy (Joséphine) Emma Colberti (Sandra) Thomas Jouannet (Yves) Pascale Roberts (Louise) Jean-Claude Bouillon (Adrien) Agnès Soral (Ariana) Sophie Bouilloux (Marie) Originaltitel: Joséphine, ange gardien Regie: Dominique Baron Drehbuch: Nicolas Cuche, Eric Taraud, Laurent Chouchan, Michel Lengliney, Philippe Niang Musik: Didier Vasseur