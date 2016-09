TF1 11:05 bis 11:50 Sonstiges Grey's Anatomy Question de Karma USA 2005 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken En s'occupant de l'un de ses patients, le docteur Burke devient le témoin involontaire de la relation tendue que les parents de celui-ci entretiennent avec sa petite amie. Meredith et George doivent surmonter un certain nombre de tensions après avoir passé la nuit ensemble. Ils ont du mal à cacher leurs sentiments à leurs collègues. Derek et Addison traversent eux aussi une crise après la visite de Mark à Seattle. Bailey, pourtant censée être en congé de maternité, soigne Addison pour un problème spécifiquement féminin. Alex est jaloux de l'attention que porte Izzie à Denny, l'un de ses patients... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Meredith Grey) Eric Dane (Marc Sloane) Chandra Wilson (Miranda Bailey) TR Knight (George O'Malley) Patrick Dempsey (Derek Shepherd) Kate Walsh (Addison Shepherd) Katherine Heigl (Isobel "Izzie" Stevens) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Wendey Stanzler Drehbuch: Stacy McKee Musik: Danny Lux