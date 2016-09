TF1 23:05 bis 23:55 Krimiserie Les mystères de Laura Petits secrets, gros dangers USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Un policier sous couverture est abattu. Il enquêtait dans le milieu du trafic de voitures volées. Très vite, Laura et son équipe découvrent qu'une personne a eu accès aux fichiers ultra-sécurisés du NYPD et a divulgué sa véritable identité, mettant en danger tous les policiers en mission d'infiltration. En effet, le tueur possède une photo de la victime en uniforme sur son téléphone. Ils est désormais certain que le réseau informatique de la politique new-yorkaise a été piraté. Comment les malfaiteurs ont-ils réussi ce tour de force - Ont-ils bénéficié de complicités internes ?... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Debra Messing (Laura Diamond) Josh Lucas (Jake Broderick) Laz Alonso (Billy Soto) Janina Gavankar (Meredith Bose) Max Jenkins (Max Carnegie) Regina Taylor (Mrs. Campbell) Sean Cullen (Lieutenant Monahan) Originaltitel: The Mysteries of Laura Regie: Norman Buckley Drehbuch: Jeff Rake Musik: Joey Newman Altersempfehlung: ab 12

