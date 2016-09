TF1 01:05 bis 02:00 Sonstiges Arrow L'union fait la force USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Barton Mathis, un criminel que Lance avait permis d'arrêter quelques années plus tôt, a profité du tremblement de terre pour s'évader. On entend bientôt parler de lui, au gré de ses nouvelles victimes. Rétrogradé et mis à l'écart, le père de Laurel fait appel à l'Archer pour que justice soit faite. Parallèlement, les poursuites judiciaires contre Moira Queen prennent une tournure inquiétante. Le procureur Adam Donner est bien déterminé à lui faire payer la peine maximale pour la mort des 503 personnes... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen / Arrow) Katie Cassidy (Laurel Lance) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen) Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) Colton Haynes (Roy Harper) Manu Bennett (Slade Wilson) Originaltitel: Arrow Regie: Glen Winter Drehbuch: Marc Guggenheim, Keto Shimizu, Greg Berlanti, Andrew Kreisberg Musik: Blake Neely