TF1 23:25 bis 00:20 Actionserie Arrow Nouveaux instincts USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Laurel et Thea se rendent à Nanda Parbat et tentent de convaincre Malcolm de ressusciter Sara dans les eaux du Puits de Lazare. Mais le nouveau leader de la Ligue des assassins se montre réticent. Il explique en effet à Thea qu'un mort qui a été ramené à la vie n'est plus jamais le même. Parallèlement, les tensions entre Oliver et Diggle ne s'apaisent pas, bien au contraire. Elles finissent même par les mettre en grand danger lorsqu'ils se retrouvent face à Damien Darhk et Double Down, un méta-humain déployé par la Hive... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen/Green Arrow) Katie Cassidy (Laurel Lance) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen) Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) John Barrowman (Malcolm Merlyn) Paul Blackthorne (Quentin Lance) Originaltitel: Arrow Regie: Wendey Stanzler Drehbuch: Greg Berlanti, Marc Guggenheim, Andrew Kreisberg, Wendy Mericle, Speed Weed, Mort Weisinger, George Musik: Blake Neely