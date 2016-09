TF1 22:40 bis 23:25 Krimiserie Blindspot Hors de contrôle USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Un prince saoudien, en visite à New York, est victime d'un attentat. L'enquête démontre que sa voiture a été localisée grâce à une application de smartphone dont le logo correspond à un motif tatoué sur la jambe de Jane Doe. Dans les bureaux du FBI, Patterson découvre que ce logiciel pirate a été conçu par la gagnante d'un concours de hackers, Ana Montes, une jeune fille de 17 ans. Au cours de son interrogatoire avec le FBI, Ana leur confie qu'elle croyait travailler pour la NSA et qu'elle a été dupée par un certain Shawn Palmer, un homme qui l'a recrutée sur Internet. Jane commence à se sentir enfermée avec les affaires du FBI et sans vie privée ni passe-temps extérieur... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaimie Alexander (Jane Doe) Sullivan Stapleton (Kurt Weller) Rob Brown (Edgar Reade) Audrey Esparza (Tasha Zapata) Ashley Johnson (Patterson) Ukweli Roach (Dr. Robert Borden) Originaltitel: Blindspot Regie: Rob Hardy Drehbuch: Alex Berger Kamera: David S. Tuttman Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12