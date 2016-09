TF1 15:15 bis 16:45 Sonstiges Mensonges et vérité CDN 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Taylor, une lycéenne, a perdu son père dans un accident de voiture deux ans auparavant. Elle tente malgré tout de mener une vie aussi normale que possible lorsqu'un jour, lui parviennent d'inquiétants messages, émis par un certain "Mensonges et vérité". Elle découvre bientôt que Zach, son ex-petit ami, Hannah, son ex-meilleure amie, Barbara, une amie, et Cody, un autre lycéen, ont eux aussi reçu des messages menaçant de dévoiler leur pire secret. Ils décident d'enquêter ensemble. Mais le premier secret est dévoilé, et Barbara se suicide. Taylor s'ouvre de ses problèmes à sa mère, Allison, lieutenant de police. Lorsque la police arrête enfin un premier suspect, Brandon, Taylor et ses amis se croient hors de danger. Mais les apparences sont trop souvent trompeuses... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dina Meyer (Allison) Emily Tennant (Taylor) Keenan Tracey (Cody) Kwesi Ameyaw (Detective Marco) Stephanie Bennett (Hannah) Matt Mazur (Zach) Sarah Desjardins (Barb) Originaltitel: Truth & Lies Regie: George Erschbamer Drehbuch: Jeffrey Barmash, Barbara Fixx, Kley Weber Musik: Misha Segal