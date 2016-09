TF1 01:05 bis 01:50 Sonstiges Flash Le duel USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Après l'assassinat de son père, Flash est défié par Zoom, qui menace de s'en prendre à nouveau à ses proches s'il refuse de faire une course de vitesse pour déterminer le plus rapide d'entre eux. Barry découvre alors que son adversaire peut former un vestige mémoriel, c'est-à-dire créer une copie de lui-même dans le passé. Mais les membres de l'équipe, jugeant qu'il devient dangereux et incontrôlable, décident de l'enfermer et de combattre Zoom tout seuls... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Grant Gustin (Barry Allen) Carlos Valdes (Cisco Ramon) Danielle Panabaker (Caitlin Snow) Candice Patton (Iris West) Teddy Sears (Zoom) Jesse L Martin (Joe West) Keiynan Lonsdale (Wally West) Originaltitel: The Flash Regie: Antonio Negret Drehbuch: Aaron Helbing, Todd Helbing, David Kob Musik: Blake Neely