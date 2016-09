TF1 23:20 bis 00:10 Sonstiges Flash La vitesse pure USA 2016 Stereo 16:9 Merken Suite à l'explosion de l'accélérateur de particules, Jesse est tombé dans le coma et Barry a disparu. Mais Cisco a une vision de Barry en vie. Celui-ci est effectivement en train de lutter contre de la vitesse pure. Il n'a que deux possibilités : retrouver les siens immédiatement et perdre ses pouvoirs ou attraper un speedster pour les récupérer. La détonation a eu un autre effet : à la morgue de Star Labs, un défunt métahumain a été transformé en zombie. Il s'agit d'un ancien camarade de classe d'Iris... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Grant Gustin (Barry Allen) Tom Cavanagh (Harrison Wells) Candice Patton (Iris West) Keiynan Lonsdale (Wally West) Carlos Valdes (Cisco Ramon) Danielle Panabaker (Caitlin Snow) Jesse L Martin (Joe West) Originaltitel: The Flash Regie: Kevin Smith Drehbuch: Zack Stentz, David Kob