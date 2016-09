TF1 20:55 bis 21:45 Sonstiges Esprits criminels La ville des exclus USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Lors d'une ronde de nuit, le shérif d'une petite communauté de Floride croise un des habitants, Kyle Lincoln, couvert de sang. Il découvre ensuite que la femme de Kyle, Paige, a été sauvagement assassinée dans leur salle de bains. L'unité est dépêchée sur place. La communauté en question, Glenport Village, ne regroupe que des délinquants sexuels non violents, et Tara Lewis a participé au processus de sélection des futurs résidents. Le médecin légiste apprend à Rossi que la victime a été tuée de plusieurs coups de couteau portés avec une rare violence, et qu'elle a été vêtue post-mortem d'un costume de pom-pom-girl... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Joel Gretsch (Sheriff Paul Desario) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Félix Enríquez Alcalá Drehbuch: Jeff Davis, Erik Stiller Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon