TF1 18:50 bis 19:55 Bienvenue à l'hôtel

Quatre propriétaires d'hôtels s'en vont tester et juger les établissements de leurs confrères. A tour de rôle, durant une semaine, quatre duos se rendent visite. Ils se jugent mutuellement sur plusieurs critères : le cadre et la situation, l'accueil et les prestations, la qualité des extras et la chambre, sans oublier le rapport qualité-prix. Tous découvriront leurs notes et le contenu de l'enveloppe lors de la finale du vendredi. Ceux qui remporteront les meilleures notes repartiront avec le titre de meilleur hôtel de la semaine assorti de la somme de 3000 euros.