TF1 15:15 bis 16:45 Sonstiges Un assistant trop parfait USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Suzanne est la rédactrice en chef d'un magazine féminin. Cette femme sûre d'elle et habituée à tout contrôler, si elle jouit d'une position sociale fort enviable, n'a pas la même fortune dans sa vie privée. Son couple s'est étiolé et elle a récemment découvert que son mari, Robert, la trompe. Mais sa rencontre avec le charmant David Barinas, son nouvel assistant, lui fait bientôt voir à nouveau la vie en rose. Suzanne et David travaillent ensemble, se rapprochent, et finissent pas passer une nuit ensemble. Lorsque Suzanne décide de faire marche arrière, il est peut-être trop tard... Schauspieler: Arianne Zucker (Suzanne Austin) Eaton Brando (David) George Stults (Robert Austin) Joanne Baron (Janet McAlper) Todd Cahoon (l'inspecteur Westwood) Josh Drennen (Bob) Catherine Lazo (le docteur Gorrie) Originaltitel: The Assistant Regie: Danny J Boyle Drehbuch: Sophie Tilson, Shanrah Wakefield Musik: Maximilian Eberle, Chris Forsgren