Des racines et des ailes Passion patrimoine : En Gironde, des vignobles aux Grands Lacs

Si la Gironde est connue pour son vignoble et son estuaire, il reste de nombreux aspects de son patrimoine à découvrir. Plus grand département de France métropolitaine, la Gironde compte maintes forteresses médiévales. Et dans le domaine viticole, depuis la fin des années 80, les plus grands architectes, comme Jean Nouvel, Christian de Portzamparc et Ricardo Bofill, signent en Gironde des réalisations spectaculaires. Le long de la façade atlantique, Frédéric Gilbert, kayakiste confirmé, navigue sur les grands lacs. Au coeur du bassin d'Arcachon, Matthieu Cabaussel partage sa passion pour l'île aux Oiseaux. Dans le Sauternais, les vendanges donnent naissance à des vins blancs liquoreux d'exception. Site méconnu de la Gironde, le port de Roque de Thau est un havre de paix.