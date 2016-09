France 3 03:15 bis 04:30 Sonstiges La France des grands patrons F 2014 Stereo 16:9 Merken Les grands patrons français sont les grands absents du débat national. Qui sont-ils, comment voient-ils la France et son avenir, comment analysent-ils leur propre responsabilité dans la situation du pays - Leurs entreprises ont conquis le monde. Elles sont souvent leader de leur catégorie. Seront-elles encore françaises dans un avenir proche - A travers une galerie de portraits et des entretiens menés en profondeur, ce documentaire entend nourrir le débat politique national. Christophe de Margerie, PDG de Total, avait accepté de participer au projet avant sa disparition brutale. Il est l'un des 15 personnages du film. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Laurent Jaoui