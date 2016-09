France 3 23:10 bis 00:55 Sonstiges Mauvaise fille F 2012 Stereo 16:9 Merken Lorsqu'elle découvre qu'elle est enceinte, Louise est aux anges et son compagnon, Pablo, partage sa joie. Rayonnants, les deux jeunes gens s'imaginent la vie à trois. Leur ciel s'assombrit quand Louise apprend qu'Alice, sa mère avec qui elle entretient des rapports difficiles, est atteinte d'un cancer. La tristesse se mêle alors à l'euphorie. La jeune femme est désemparée, elle se sent coupable et ne trouve pas le courage d'annoncer sa grossesse à sa mère. Elle cherche un peu de réconfort auprès de son père, qui se réjouit à l'idée de devenir grand-père et lui prête une oreille attentive. Il l'encourage à aller parler à sa mère... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Izïa Higelin (Louise) Carole Bouquet (Alice) Arthur Dupont (Pablo) Joana Preiss (Brigitte) Bob Geldof (George) Jacques Weber (Professeur Lecoq) Hélène Babu (L'haptonomiste) Originaltitel: Bad Girl Regie: Patrick Mille Drehbuch: Patrick Mille, Justine Lévy Musik: Syd Matters, Jonathan Morali