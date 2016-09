France 3 15:05 bis 16:05 Sonstiges Un cas pour deux Investissements dangereux D, A, CH 2012 Stereo 16:9 Merken Ancien policier, Josef Matula se reconvertit dans le métier de détective privé. Plus par pragmatisme que par amour du métier, cela lui permet de gérer son temps entre son goût pour les femmes, mais surtout la bière et le billard. Depuis 2003, le personnage s'intéresse au football et est un grand fanatique de la saucisse de Francfort à tel point que son ami Maître Lessing le surnomme «le mangeur de saucisses». On peut noter une chose qui n'a pas changé depuis les premiers épisodes: Matula ne lit toujours pas de livre et confond un musicien de musique classique avec l'avant centre du club de football de Francfort! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claus Theo Gärtner (Josef Matula) Paul Frielinghaus (Maître Markus Lessing) Caroline Grothgar (Kristin) Daniel Bill (Chauffeur Koch) Catherine Bode (Susane Tembrink) Martina Eitner-Acheampong (Bärbel Künecke) Francis Fulton-Smith (Matthias Tembrink) Originaltitel: Ein Fall für zwei Regie: Axel Barth Drehbuch: Christoph Callenberg, Eckardt Wolff Musik: Mario Lauer