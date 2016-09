France 3 00:20 bis 02:05 Sonstiges La prisonnière F 1968 Stereo 16:9 Merken Gilbert et Josée forment un couple uni. Un pacte d'indépendance et de franchise réciproques les lie depuis des années. Mais Josée est subjuguée par Stan, le directeur de la galerie d'art qui expose les oeuvres de son mari. Cet homme, qui a fait de la perversion un véritable mode de vie, photographie lui-même des femmes qu'il humilie au cours de séances secrètes. Josée entre bientôt dans son jeu particulièrement troublant et devient son modèle permanent. Un véritable amour commence à naître entre eux... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laurent Terzieff (Stanislas Hassler) Elisabeth Wiener (Josée) Bernard Fresson (Gilbert Moreau) Dany Carrel (Maguy) Michel Etcheverry (Le chirurgien) Claude Piéplu (Le père de Josée) Noëlle Adam (La mère de Josée) Originaltitel: La prisonnière Regie: Henri-Georges Clouzot