France 3 23:05 bis 23:55 Sonstiges Les enquêtes de Murdoch Maîtres et domestiques CDN, GB 2011 Stereo Untertitel 16:9 Merken Percival Jenkins, un homme de la bonne société, a été tué d'un coup de tisonnier dans sa chambre. Personne n'ayant pu s'introduire dans son manoir, les soupçons de Murdoch se tournent vers les membres de sa famille et les gens de maison présents au moment du meurtre. L'enquête fait apparaître le côté obscur de Jenkins. Celui-ci obligeait les femmes de chambre à céder à ses avances, et les renvoyaient lorsqu'elles se retrouvaient enceintes. De plus, Jenkins voulait déshériter ses fils et empêcher le mariage du plus jeune avec une jeune fille d'origine humble... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yannick Bisson (Inspecteur William Murdoch) Thomas Craig (Inspecteur Brackenreid) Jonny Harris (Constable George Crabtree) Helene Joy (Dr. Julia Ogden) Paul Rhys (Dr. Llewllyn Francis) Jonathan Watton (Dr. Darcy Garland) Simon Williams (James Heward) Originaltitel: Murdoch Mysteries Regie: Harvey Crossland Drehbuch: Lori Spring Musik: Robert Carli