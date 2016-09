France 3 22:20 bis 23:05 Sonstiges Les enquêtes de Murdoch La balle magique CDN, GB 2012 Stereo Untertitel 16:9 Merken Le maire de Toronto participe au défilé de l'Ordre d'Orange, qui commémore une victoire des protestants sur les catholiques irlandais. C'est alors qu'on entend un coup de feu. L'homme qui se tenait aux côtés du maire, le conseiller Hayden, est tué. Mais la balle était manifestement destinée à l'édile. L'autopsie fait apparaître des incohérences dans la trajectoire du projectile. Tout semble accuser un agitateur catholique irlandais. Mais l'homme est roué de coups dans une ruelle et meurt en se disant victime d'un piège. Murdoch doute de la théorie du tireur unique et oriente son enquête dans les méandres des affaires municipales... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yannick Bisson (Inspecteur William Murdoch) Helene Joy (Dr. Julia Ogden) Thomas Craig (Inspecteur Brackenreid) Jonny Harris (Constable George Crabtree) Helene Joy (Dr. Julia Ogden) Georgina Reilly (Dr. Emily Grace) Lachlan Murdoch (Constable Henry Higgins) Originaltitel: Murdoch Mysteries Regie: Laurie Lynd Drehbuch: Laurie Lynd, Peter Mitchell, Paul Aitken, Graham Clegg, Maureen Jennings, R.B. Carney, Cal Coons, Al Musik: Robert Carli

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 277 Min. Motorsport

Motorsport

Eurosport 00:00 bis 06:15

Seit 97 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 77 Min. ZDF Paralympics live

Sport

ZDF 00:25 bis 03:00

Seit 72 Min.