France 3 21:35 bis 22:20 Sonstiges Les enquêtes de Murdoch Les morts-vivants CDN, GB 2013 Stereo Untertitel 16:9

Le cadavre d'une jeune femme est retrouvé dans une rivière. Les premières constatations laissent penser à une noyade. Cependant, le docteur Grace découvre en étudiant le corps qu'elle a été étranglée. Une enquête est ouverte pour connaître les circonstances de cette mort. La victime laisse un époux, Jeremiah Fuller, et une fillette d'une dizaine d'années prénommée Betty. Le mari semble avoir changé de comportement depuis la disparition de sa femme survenue quelques semaines plus tôt. Au fil des investigations, la police découvre que cet homme a été déclaré officiellement mort par le docteur Sabbet...

Schauspieler: Yannick Bisson (William Murdoch) Thomas Craig (Thomas Brackenreid) Jonny Harris (George Crabtree) Helene Joy (Julia Ogden) Nigel Bennett (le commissaire Giles) Georgina Reilly (Emilie Grace) Cara Ricketts (Rosina Denman) Originaltitel: Murdoch Mysteries Regie: Yannick Bisson Drehbuch: Michelle Ricci, R.B. Carney, Cal Coons, Maureen Jennings, Alexandra Zarowny Musik: Robert Carli